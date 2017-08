INTER, IL MANCHESTER RIFIUTA OFFERTA PER MARTIAL

13 agosto 2017

Dalla Francia arriva la notizia di un doppio no del Manchester United per Anthony Martial: secondo l'emittente radiofonica RMC, il 21enne francese sarebbe stato richiesto da Tottenham e Inter con i nerazzurri che avrebbero chiesto un prestito con diritto di riscatto per l'attaccante. Negativa la risposta dei Red Devils.