INTER, IL BETIS SIVIGLIA NON MOLLA JOAO MARIO

20/08/2018

Il Betis Siviglia non molla Joao Mario. In Spagna il mercato è aperto fino al prossimo 31 agosto e secondo ‘Estadio Deportivo’ il club andaluso non avrebbe rinunciato alla possibilità di ingaggiare il portoghese che è ai margini del progetto tecnico di Spalletti all’Inter. Il Betis vuole un grande colpo a centrocampo e nei prossimi giorni potrebbe tentare un nuovo assalto.