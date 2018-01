INTER, IL BETIS CHIEDE NAGATOMO

27 gennaio 2018

Dopo Joao Mario potrebbe toccare a Yuto Nagatomo liberare l'armadietto della Pinetina. Secondo Sky Sport, infatti, il Betis Siviglia avrebbe chiesto all'Inter il terzino giappponese che già in questa sessione di mercato, con il benestare di Spalletti, potrebbe trasferirsi in Spagna. I nerazzurri per ora prendono tempo.