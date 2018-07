Inter, Icardi verso il rinnovo. E Vrsaljko si avvicina

10/07/2018

Mauro Icardi ha parlato molto chiaramente della sua voglia di Inter con la prima intervista rilasciata al canale tematico del club al primo giorno di raduno: "C'è tanta voglia di ricominciare, manca la routine degli allenamenti dopo un mese e mezzo di vacanze. Rispetto all'anno scorso sarà un ritiro diverso, dovremo modificare qualcosa per far bene anche in Europa, l'obiettivo prefissato da tempo. La nostra è una responsabilità nei confronti della gente che ci segue in casa e in trasferta, da tutto il mondo. La loro passione è travolgente". Parole da leader e da capitano che testimoniano la volontà di proseguire con i colori nerazzurri. E come riporta La Gazzetta dello Sport, la discussione per il rinnovo è sul tavolo. Rinnovo che prevede un prolungamento del contratto fino al 2023 con un ingaggio da 5-6 milioni a stagione arricchito da diversi bonus. Un modo per colmare il gap rispetto alla richiesta della moglie-procuratrice Wanda Nara. Al momento il club fa sapere di non essere preoccupato e di non aver ricevuto offerte per l'argentino, nonostante la clausola da 110 milioni valida per l'estero, duri ancora fino al 15 luglio.



Per quanto riguarda il mercato in entrata, un grosso passo in avanti è stato fatto sul fronte Vrsaljko: il direttore sportivo dell'Atletico Madrid Andrea Berta è stato a Milano e potrebbe aver discusso coi nerazzurri proprio del terzino croato. I Colchoneros, da parte loro, hanno individuato il sostituto nel connazionale Sidibe del Monaco anche se non tramonta la pista Darmian (anche l'Inter ha semrpe tenuto d'occhio il giocatore dello United). L'intenzione dei madridisti di guardare altri profili, comunque, certifica la concreta possibilità di vedere Vrsaljko in nerazzurro probabilmente già dalle prossime ore.