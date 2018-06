INTER, ICARDI RIPARTE PER LE VACANZE MA ASPETTA IL RINNOVO

17/06/2018

Dopo le vacanze in Sud Africa e alle Seychelles, Mauro Icardi è già ripartito, destinazione New York. L'attaccante argentino, costretto a guardare dalla tv i Mondiali in Russia, aspetta sempre le mosse dell'Inter in chiave rinnovo e ritocco dell'ingaggio. L'Inter, che lo considera incedibile, ha intenzione di accontentarlo, ma senza fretta. La società della famiglia Zhang è disposta a offrire 6 milioni di euro all'anno più bonus sino al 2023, ma Icardi (che attualmente guadagna 4,5 milioni a stagione) ne vuole 8.