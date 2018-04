INTER, GUARIN IN PARTENZA: TUTTO SU SORIANO

19 gennaio 2016

Fredy Guarin e l'Inter sono più lontani. Nella notte c'è stato un incontro tra l'agente del giocatore, Marcelo Ferreyra, e un emissario del club cinese Jiangsu, pronto a sborsare 15 milioni di euro più bonus per i nerazzurri. Il colombiano non sarebbe troppo convinto del trasferimento e per questo avrebbe giocato al rialzo, chiedendo 8 milioni di euro a stagione contro i 6 dell'offerta orientale. Ma lo Jiangsu pare intenzionato ad accontentarlo. Se, quindi, Guarin dovesse accettare il trasferimento, allora l'Inter si muoverebbe sui movimenti in entrata. L'obiettivo numero uno è e resta Roberto Soriano.