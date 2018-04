Inter: Guarin ha trovato l'accordo con lo Jiangsu. Pronti 18 milioni per i nerazzurri

19 gennaio 2016

C'è l'accordo tra Guarin e lo Jiangsu , il club cinese che ha appena acquistato Luiz Adriano e che, dopo il centrocampista nerazzurro, si farà sotto anche per Gervinho . Il colombiano guadagnerà 7 milioni di euro all'anno per 3 stagioni. L'offerta all' Inter è di 18 milioni. Soldi che saranno reinvestiti per Soriano, il fantasista della Sampdoria che in estate sembrava a un passo dal Napoli . Ormai Guarin e l'Inter sono più lontani.

AUSILIO: "FORSE ARRIVA UNA PUNTA ESTERNA"

Anche il ds nerazzurro Ausilio ha confermato lo stato della trattativa-Guarin anche se non si è sbilanciato sull'eventuale sostituto: "Per Fredy c'è una trattativa in corso - le parole alla Rai prima di Napoli-Inter -, quindi l'operazione non è conclusa. Se alla fine sarà ceduto dovremo trovare un sostituto. Un centrocampista? Forse una punta esterna. Di sicuro sarà un giocatore importante. Eder e Soriano? Ferrero è un osso duro, non vuole vendere nessuno". Su Mancini in Nazionale per il dopo-Conte: "Vogliamo tenerci stretti a lungo il nostro mister ma essendo molto bravo è giusto che grandi club e nazionale pensino a lui".