INTER, GOLLINI: "TORNARE IN ITALIA? PORTE APERTE..."

21 dicembre 2016

Pierluigi Gollini, nel mirino dell'Inter che lo vorrebbe come vice-Handanovic, non esclude l'eventualità di tornare in Italia dopo l'esperienza all'Aston Villa: "Normale che la porta dell'Italia sia sempre aperta - ha dichiarato a Sky Sports - ma io penso a lavorare. Ci sono però situazioni dove uno non gioca ma può imparare molto. Non è detto che sia un male, anzi a volte può anche essere un bene".