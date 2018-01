INTER, GENOA E PSV SU KARAMOH

19 gennaio 2018

Molto interesse intorno a Yann Karamoh, ala destra dell'Inter, impiegato col contagocce da Spalletti. Sia il Genoa che il Psv si sono mossi per chiedere informazioni per un prestito del francese, ma l'Inter non è intenzionata a cedere il giocatore. Oscar Damiani, agente che ha curato il passaggio in nerazzurro del giocatore, a Sportitalia ha spiegato: "Penso proprio resterà a Milano: ho parlato con Ausilio e il ds pensa che nella seconda metà di stagione Karamoh potrà avere più spazio".