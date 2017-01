INTER, GAGLIARDINI: "OBIETTIVO CHAMPIONS, MA NON E' MOMENTO PROMESSE"

11 gennaio 2017

Primo giorno da interista per Roberto Gagliardini, tra visite mediche e allenamento alla Pinetina. E prime parole per il rinforzo del centrocampo nerazzurro: "Come ho dormito? Bene, sono tranquillo e sereno. L'obiettivo è la qualificazione alla prossima Champions. Ma non è il momento di fare promesse".