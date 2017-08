INTER, GABIGOL-SPORTING A RISCHIO

12 agosto 2017

Rischia di saltare la trattativa per il passaggio in prestito di Gabigol allo Sporting Lisbona. Secondo "Record", i nerazzurri vorrebbero che lo stipendio (2,7 milioni di euro) del brasiliano fosse interamente pagato dai portoghesi, che a loro volta non sarebbero intenzionati ad accollarsene più della metà.