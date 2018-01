INTER: GABIGOL-SANTOS, CI SIAMO

18 gennaio 2018

È praticamente fatta per il ritorno di Gabigol al Santos. L'Inter ha raggiunto l'accordo con il club brasiliano per il prestito oneroso (1,5 milioni) dell'attaccante per 18 mesi. Il 21enne si ridurrà l'ingaggio che verrà in parte pagato dai nerazzurri e in parte dai brasiliani. Si attende solo l'annuncio ufficiale. Lo riporta 'Premium Sport'.