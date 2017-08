INTER, GABIGOL ALLO SPORTING: CI SIAMO

20 agosto 2017

Gabigol potrebbe essere a Lisbona già domani per firmare il suo contratto con lo Sporting Lisbona. Secondo quanto rifersce O’Jogo, infatti, la trattativa è ormai in fase avanzatissima e potrebbe chiudersi a stretto giro di posta. Lo Sporting non pagherà nulla dell’ingaggio di Gabigol, (2,5 mln), che resterà a carico dell’Inter.