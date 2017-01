INTER: FORTE RINNOVA E VA AL PERUGIA

19 gennaio 2017

Il giovane nerazzurro Francesco Forte è ad un passo dal rinnovo con l'Inter fino al 2020. L'attaccante classe 1993 lascerà, in concomitanza con la firma del nuovo contratto, la Lucchese, società con la quale ha giocato in questi primi 6 mesi di stagione, per trasferirsi al Perugia, sempre con la formula del prestito.