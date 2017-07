INTER, FATTA PER VECINO: FIRMA UN QUADRIENNALE

28 luglio 2017

Matias Vecino è a un passo dall'Inter. Il club nerazzurro paga la clausola fissata dalla Fiorentina di 24 milioni di euro e avrebbe pronto per il giocatore un contratto di quattro anni a 3 milioni a stagione. Vecino non è stato convocato da Stefano Pioli per la partita di domani contro lo Sporting Lisbona ed è atteso nei prossimi giorni a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto. Sarà il terzo acquisto dell'Inter dopo Borja Valero e Milan Skriniar. A breve potrebbe sbloccarsi anche la trattativa per Dalbert del Nizza. Il difensore da settimane ha chiarito di voler vestire la maglia nerazzurra e il club francese ora si sarebbe deciso ad accettare l'offerta di 20 milioni di euro dell'Inter.