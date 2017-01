INTER, FATTA PER GAGLIARDINI

10 gennaio 2017

Inter-Gagliardini, è fatta. Il club nerazzurro e l'Atalanta si sono incontrati per mettere tutto nero su bianco e alla fine è stato trovato l'accordo. Il giovane centrocampsita si trasferirà a Milano con la formula del prestito per 2 milioni di euro e riscatto fissato a 20 milioni più bonus. Le visite mediche sono attese per la giornata di mercoledì.