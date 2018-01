INTER, FARI PUNTATI ANCHE SU CORREA

24 gennaio 2018

Non solo Pastore. L’Inter sta valutando anche altre ipotesi per mettere a disposizione del tecnico Spalletti un trequartista che possa dar manforte alla mediana dei nerazzurri. A tal proposito, il nome nuovo - come riporta Il Corriere dello Sport - è quello di Joaquin Correa del Siviglia. Nella giornata di ieri l’Inter ha aviuto contatti con l’agente del calciatore, classe 1994 ed ex Sampdoria, per sondare la fattibilità di un trasferimento.