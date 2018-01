INTER, ENTRO MEZZOGIORNO LA RISPOSTA DEL BARCELLONA PER RAFINHA

19 gennaio 2018

L'Inter ha dato il suo ultimatum al Barcellona: la risposta per Rafinha deve arrivare entro il mezzogiorno di oggi. I nerazzurri hanno informato i catalani che o accettano la cessione del giocatore in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro oppure la trattativa salta. Il giocatore, attraverso i suoi agenti, preme per vestire la maglia nerazzurra ma la dirigenza blaugrana avrebbe preso tempo confidando in un'offerta più vantaggiosa proveniente dalla Premier.