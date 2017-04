INTER E MILAN, SFIDA ALLA JUVE PER TOLISSO

15 aprile 2017

Su Corentin Tolisso non c'è solo la Juve: nonostante i bianconeri abbiano da tempo il centrocampista del Lione nel mirino (e lui stesso abbia espresso interesse per l'ipotesi di trasferirsi a Torino), secondo Tuttosport anche Inter e Milan avrebbero messo gli occhi sul francese classe 1994. Per arrivare al giocatore, su cui Agnelli si è mosso da tempo, servono almeno 40 milioni.