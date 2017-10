INTER E MILAN, OCCHI SUL NORDCOREANO HAN

29 ottobre 2017

Non è passata inosservata la presenza in tribuna allo stadio Zini di Cremona di alcuni scout di Inter e Milan. Fari puntati sul giovane attaccante nordcoreano Han Kwang Song, protagonista nelle fila del Perugia ma di proprietà del Cagliari. Occhi puntati su di lui in chiave futura da parte delle milanesi che – così come fatto dalla Juventus nelle scorse settimane – hanno inviato i propri osservatori per monitorare la punta classe 1998.