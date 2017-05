INTER, DUBBI DEL SIVIGLIA SUL RISCATTO DI JOVETIC

14 maggio 2017

Stando a quanto riporta la stampa spagnola, l’Inter potrebbe riabbracciare Stevan Jovetic. secondo As, il montenegrino difficilmente sarà riscattato dal Siviglia che dovrebbe pagare 14 milioni di euro per il suo cartellino. Gli andalusi avrebbero deciso di rinunciare al riscatto non tanto il costo del trasferimento ma per l’altissimo ingaggio che Jovetic percepisce.