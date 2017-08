INTER, DS BESIKTAS: "MEDEL CI PIACE MOLTO"

3 agosto 2017

Il Besiktas conferma il suo interesse per l'interista Gary Medel. Il ds del club turco, Erdal Torunogullari, infatti, ha parlato del difensore cileno a El Mercurio: "Medel è un giocatore che ci interessa fortemente. Stiamo cercando la formula giusta per portarlo da noi. Sinceramente non sappiamo le sue attuali condizioni contrattuali con l'Inter. Posso solo dire che è un giocatore molto forte che ci interessa molto".