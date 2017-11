INTER, DS BAYERN: "VIDAL PER NOI E' FONDAMENTALE"

1 novembre 2017

Il Bayern non intende perdere su Arturo Vidal. Hasan Salihamidzic, ds dei tedeschi, ha escluso oggi alla Bild la possibilità di una partenza a gennaio del cileno, da tempo osservato speciale dell'Inter. "I fatti extra-campo di norma non ci interessano - ha detto l'ex centrocampista bosniaco - per noi Vidal resta un giocatore fondamentale. Heynckes lo conosce fin dai tempi del Bayer Leverkusen e sa perfettamente come gestirlo".