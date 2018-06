INTER: DOMANI SCADE IL RISCATTO PER RAFINHA

4 giugno 2018

Non un addio, dovrebbe essere soltanto un arrivederci quello tra Rafinha e l’Inter. Come racconta La Gazzetta dello Sport, le strade del brasiliano e del club nerazzurro si separeranno ufficialmente domani sera a mezzanotte. Il 5 giugno è infatti la data fissata per esercitare il diritto di riscatto da parte dei nerazzurri a 35 milioni più 3 di bonus. Cifra che l’Inter ha già comunicato di non voler pagare. Probabilmente, però, sarà solo un arrivederci nell’attesa che il Barcellona possa abbassare le pretese.