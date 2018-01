INTER: DOMANI PRESENTAZIONE 'SOCIAL' DI RAFINHA

24 gennaio 2018

Il nuovo acquisto dell'Inter Rafinha verrà presentato nella giornata di domani. Lo annuncia il club nerazzurro. Il centrocampista sarà protagonista alle 14.15 di una live chat in diretta su Facebook, Twitter e Inter Tv per rispondere alle curiosità dei tifosi interisti, come ormai appuntamento standard per i nuovi arrivati. Il live sarà inoltre visibile anche sul canale YouTube nerazzurro.