INTER, DOMANI A MILANO L'AGENTE DI RAMIRES

15 gennaio 2018

Chiuso l'arrivo di Lisandro Lopez, l'Inter continua a lavorare sul mercato in entrata. Martedì è atteso a Milano l'agente del brasiliano, che allo Jiangsu Suning guadagna circa 10 milioni di euro a stagione. I nerazzurri hanno un accordo di massima per un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma la questione ingaggio è da definire: serve uno sforzo da parte del centrocampista (che a marzo compirà 31 anni). C'è ottimismo: intanto Sabatini lavora per trovare un sostituto per lo Jiangsu Suning.