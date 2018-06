INTER: DISTANZA CON IL BARCELLONA PER ALEIX VIDAL

16/06/2018

L'Inter ci riprova per Aleix Vidal: è lo spagnolo del Barcellona il sostituto ideale di Cancelo sulla fascia destra. Ma, secondo la 'Gazzetta dello Sport', gli spagnoli non intenderebbero assecondare la richiesta nerazzurra di prestito a 8-9 milioni di euro con diritto di riscatto, volendo evitare un altro 'caso' Rafinha, per il quale il riscatto non si è concretizzato.