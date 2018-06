INTER, D'AMBROSIO NUOVA CARTA PER DEMBELE'

17/06/2018

L'Inter continua ad insistere per Moussa Dembelé. Il centrocampista del Tottenham è un obiettivo dichiarato dei nerazzurri, ma la valutazione di 30 milioni fatta dagli Spurs è ritenuta eccessiva. Per abbassarla, la società milanese mette sul piatto, come riportato da Il Corriere dello Sport, non soltanto Vecino, ma anche D'Ambrosio, giocatore che pare piuttosto gradito al tecnico dei londinesi Pochettino.