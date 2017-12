INTER, CONTATTO CON YANGA MBIWA

23 dicembre 2017

Secondo calciomercato.com, Walter Sabatini avrebbe contattato Yanga Mbiwa per portarlo all'Inter a gennaio. Il difensore, vecchia conoscenza alla Roma, avrebbe ottenuto dal Lione la possibilità di andare a giocare in prestito, visto che è legato da un contratto fino al 2020. Poi si potrebbero aprire per lui le porte della Cina.