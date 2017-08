INTER, CHIESTO ROLANDO AL MARSIGLIA

31 agosto 2017

La caccia al centrale difensivo non si ferma. Nelle ultime ore di mercato, secondo quanto riporta Sportitalia, l'Inter avrebbe fatto un sondaggio con il Marsiglia per Rolando, difensore portoghese classe '85, che ha militato in nerazzurro nel 2013-2014. Non si spegne nemmeno la pista Mangala, richiesto però anche in Premier League dal Crystal Palace.