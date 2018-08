INTER: CANDREVA NON SI MUOVE

23/08/2018

Antonio Candreva resterà all’Inter. L’esterno ex Lazio – come riporta la Gazzetta dello Sport – vuole restare a Milano innanzitutto per motivi familiari, inoltre non ha gradito l’ipotesi del prestito al Monaco: oltre al club monegasco, non ci sono state offerte allettanti per la società. Il giocatore è convinto di potersi giocare le sue carte e tornare protagonista quest’anno.