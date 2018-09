INTER-BROZOVIC, RINNOVO A UN PASSO

16/09/2018

L'Inter non vuole privarsi di Marcelo Brozovic. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra è vicina a trovare l'accordo per il rinnovo del contratto del centrocampista croato. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Brozovic percepirà 3 milioni di euro fino al 2021: mezzo milione e un anno in più rispetto al contratto attuale.