INTER: AUSILIO "SU BERNARDESCHI DICO..."

22 aprile 2017

"Bernardeschi? Tutti i calciatori bravi che ci sono in Italia e in Europa devono essere profili osservabili dall’Inter. Le idee non ci mancano e sicuramente ci faremo trovare pronti, compatibilmente con i paletti del fair play finanziario". Parole del ds dell'Inter Piero Ausilio a Premium Sport prima di Fiorentina-Inter.