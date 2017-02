INTER: AUSILIO "RODRIGUEZ? CI STIAMO LAVORANDO"

19 febbraio 2017

A Premium port il ds dell'Inter Piero Ausilio ha parlato di Rodriguez del Wolfsburg: "Stiamo lavorando, non puoi non pensare a giugno. Rodriguez è tra i giocatori che stiamo monitorando ma non siamo così avanti come qualcuno ha lasciato pensare. Ci sono incontri con tanti giocatori, andiamo sui campi poi quando sarà il momento vedremo con chi chiudere".