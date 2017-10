INTER, AUSILIO: "RAMIRES? NON È SCONTATO"

30 ottobre 2017

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha parlato di mercato nel pre-partita di Verona-Inter: “Ramires già fatto per gennaio? Di scontato non c’è nulla, questa operazione è più un collegamento che fa la stampa, visto che le due squadre in questione hanno la stessa proprietà. Noi ci teniamo stretti i nostri calciatori e al momento non abbiamo intenzione di inserirne di nuovi, rinviamo altre valutazioni almeno di un mese. Spalletti sta dimostrando di essere bravo in tutto: tanti allenatori sono bravi ad allenare le gambe, ma pochi sono in grado di allenare la testa e Spalletti è tra quest’ultimi. E se è preoccupato che gli vendiamo qualcuno, può stare tranquillo. È un numero uno. Skriniar? Fin dal primo allenamento ci ha resi contenti di aver puntato su di lui.”