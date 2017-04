INTER, AUSILIO: "PIOLI NON E' IN DISCUSSIONE"

15 aprile 2017

Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Premium Sport poco prima dell'inizio del derby Inter-Milan: "Bisogna essere calmi e riflessivi per preparare un progetto a lungo termine. A un certo punto il sogno Champions è stato coltivato grazie a 9 vittorie consecutive ottenute dal gruppo. Pioli è arrivato con un'Inter che era molto dietro, che aveva bisogno di cercare la propria identità. Pioli ci è riuscito per moltissimo tempo, non è una settimana non giocata bene a mettere in discussione l'obiettivo". A proposito del mercato e del toto-allenatore, il ds nerazzurro ha spiegato: "Portiamo avanti le idee con Pioli per l'anno prossimo, poi c'è un mercato, ci sono società di mezzo, i giocatori, ma la nostra idea è preparare una squadra in silenzio. Senza proclami".