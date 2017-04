INTER: AUSILIO "PER PERISIC NESSUNA OFFERTA. E RESTA QUI"

9 aprile 2017

"Sessanta milioni per Perisic dallo United? L'Inter sta costruendo una rosa con l'idea di tenere i migliori giocatori e Perisic è uno di questi. A me non è arrivata nessuna offerta ma comunque Perisic fa parte di questo progetto e non prenderemo in considerazione questo tipo di offerte". Lo ha detto il ds dell'Inter Piero Ausilio a Premium Sport prima di Crotone-Inter.