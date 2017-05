INTER, AUSILIO: "PEPE? E' UN'IDEA"

14 maggio 2017

Piero Ausulio ha risposto alle voci che vorrebbero l'Inter vicina a Pepe. "E’ un’idea, si parla di accordi e di firme ma in realtà non c’è niente. A noi propongono tantissimi giocatori, Pepe ha delle qualità, sull’età dovremo riflettere ma poi conteranno altre cose, in senso assoluto: non dimentichiamoci a che età Pirlo è andato alla Juve", ha detto il ds nerazzurro a Premium Sport.