INTER: AUSILIO "PASTORE? SOLO STIMA"

23 dicembre 2017

"Pastore? Non c'è stato mai nulla che non sia stima e considerazione per uno come lui". Parole del ds dell'Inter Piero Ausilio a Premium Sport prima della sfida contro il Sassuolo. "Ma i nostri sono forti, è difficile migliorare questa squadra specie a gennaio. Se ci sarà qualche opportunità tecnica compatibile con le nostre esigenze ci muoveremo, ma non vogliamo smantellare un gruppo che sta facendo benissimo da sei mesi".