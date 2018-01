INTER, AUSILIO: "PASTORE CI PIACE. BROZOVIC RESTA E STURRIDGE..."

28 gennaio 2018

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha parlato del mercato nerazzurro ai microfoni di Premium Sport poco prima dell'inizio della sfida con la Spal: “Le dichiarazioni di Pastore? Siamo contenti che un campione come lui veda l’Inter come una positiva opportunità. A noi Pastore ci è sempre piaciuto, ma tra il dire e il fare c’è sempre di mezzo tanto: c’è il Psg, che è proprietaria del cartellino, e ci siamo anche noi, che stiamo facendo ancora delle valutazioni. Lui ha detto che verrebbe all’Inter solo con delle garanzie? Dico solo che nel momento in cui si sceglie un calciatore, lo si fa pensando che possa dare qualcosa in più alla rosa. Ma il posto bisogna conquistarselo anche all’Inter: arrivare qui non significa avere la certezza di una maglia, ma la certezza di un progetto. All’Inter sono già arrivati Lisandro Lopez e Rafinha, ora ci riuniremo con Spalletti e se ci saranno altre opportunità sul mercato cercheremo di coglierle. Sturridge? Non mi sento di depennare il suo nome dalla lista, ma davanti pensiamo di avere già i giocatori adatti al raggiungimento dei nostri obiettivi. Brozovic via? Non penso".