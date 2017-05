INTER, AUSILIO: "NAINGGOLAN E SAMIR PIACCIONO"

7 maggio 2017

Ai microfoni di Premium Sport, Ausilio svela alcuni dettagli sugli obiettivi di mercato dell'Inter. "Nainggolan? Non penso esista qualcuno a cui non piaccia. È un giocatore della Roma, quindi per il momento riguarda altri direttori, non quello dell'Inter, ha spiegato. "Samir? Ci piace, ma non gioca da un mese, lo stavamo seguendo perché è un giocatore interessante: abbiamo avuto buone relazioni su di lui, ma purtroppo si è infortunato - ha aggiunto -. Ma non è stata intavolata alcuna trattativa con nessun giocatore".