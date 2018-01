INTER, AUSILIO: "MERCATO CHIUSO? IL MERCATO E' IMPREVEDIBILE"

21 gennaio 2018

Prima del fischio d'inizio della sfida contro la Roma, il ds dell'Inter Piero Ausilio ha parlato anche di possibili nuovi arrivi in nerazzurro: "Il mercato è imprevedibile, potremmo anche rimanere così. Nessuno ha chiesto di andare via, noi non vogliamo privarci dei migliori; ma siamo comunque vigili alle opportunità come Lisandro Lopez che siamo stati pronti a cogliere. Rafinha? E' stata una trattativa difficile perché il Barcellona non voleva privarsene se non in prestito. Ma noi siamo l'Inter, non possiamo lavorare per gli altri: sul diritto di riscatto abbiamo lavorato prima di portarlo a casa. Ci piace lavorare su giocatori che possono essere dell'Inter anche in futuro, se no non ci interessano".