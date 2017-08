INTER, AUSILIO: "KARAMOH? TRATTATIVA PER ORA IN STAND-BY"

30 agosto 2017

A margine della tavola rotonda di cui è stato protagonista all'Hotel Melià di Milano, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato anche del mercato dell'Inter: "Karamoh? La trattativa è rimasta sospesa per almeno un'ora perché io e Sabatini eravamo qua. Adesso rientriamo in ufficio e vedremo i problemi che sono sorti e dei quali non sono ancora informato. Difesa? Abbiamo provato a fare delle cose, ma se bisogna cambiare per cambiare questo non corrisponde alla nostra mentalità. Abbiamo giocatori bravi che stanno facendo bene e che l'anno scorso per molti di voi erano scarsi; invece ora stanno dimostrando di essere calciatori importanti: non a caso abbiamo vinto meritatamente le prime due partite".