INTER, AUSILIO: "CONTE? CI PRENDIAMO DEL TEMPO SULL'ALLENATORE"

14 maggio 2017

Piero Ausilio non si è sbilanciato sul nome del prosismo allenatore dell'Inter. "Come si convince Conte? Non so come si possa farlo. Gli allenatori bravi sappiamo quali sono e purtroppo per noi hanno quasi tutti dei contratti importanti e lavorano per club importanti. Noi abbiamo delle idee ambiziose, ma ci siamo presi del tempo. Vogliamo organizzarci per portare avanti un progetto ma al momento non c’è nessuno in vantaggio su altri", ha detto il ds nerazzurro a Premium Sport.