INTER, AUSILIO: "CERCHIAMO GIOCATORI CON CARATTERISTICHE DIFFERENTI"

30 dicembre 2017

Il ds dell'Inter Ausilio, ai microfoni di Premium Sport, ha parlato del mercato di gennaio: "Stiamo valutando le opportunità, ci stiamo guardando in giro. Abbiamo una squadra forte, c'è la possibilità di migliorare la classifica. Possiamo andare a cercare giocatori con caratteristiche differenti. In uscita? Joao Mario e Cancelo restano al 100%. Di De Vrij non abbiamo parlato con Tare".