INTER: AUSILIO "BISOGNA CREDERE IN PIOLI"

22 aprile 2017

"Alla proprietà dico di credere in questo allenatore". Lo ha detto il ds dell'Inter Piero Ausilio a Premium Sport. "Sono stati i risultati di squadra, inteso anche come staff tecnico e societario, a non essere positivi in queste due settimane, ma questo non vuol dire che non abbiamo fatto cose buone. Io ne ho viste tantissime, ho visto crescere tanti giocatori, anche certi che non erano considerati da Inter come D'Ambrosio. Con il lavoro di Pioli ci rilanceremo alla grande".