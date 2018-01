INTER, AUSILIO ALLONTANA PASTORE

29 gennaio 2018

L'Inter frena sul fronte Pastore. Ed è Piero Ausilio a raffreddare la pista che porta al fantasista del Psg. "Io non regalo sogni, la verità è che al momento non ci sono le condizioni per portare Pastore all'Inter", ha spiegato il dirigente nerazzurro. Secondo quanto si apprende, il problema sarebbe sostanzialmente di natura economica. Nel dettaglio, infatti, mancherebbe il via libera all'investimento dalla Cina.