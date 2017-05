INTER, AUSILIO AL LAVORO PER SCHICK E RUDIGER

15 maggio 2017

Giornata di lavoro per Piero Ausilio: il ds dell'Inter ha incontrato in giornata l'avvocato Antonio Romei, braccio destro di Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria per parlare -come riportato da Sportitalia - del futuro di Schick. A seguire poi, il summit con Gabriele Giuffrida, agente del difensore della Roma Rudiger.