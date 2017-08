INTER-AURIER, INCONTRO CON L'AGENTE

10 agosto 2017

Dopo il retweet di mercoledì col quale Aurier aveva sponsorizzato il passaggio di Dalbert all'Inter, ecco un altro indizio del fatto che i nerazzurri siano forti sul terzino ivoriano del Psg. Come rivelato da Sky Sport un paio di giorni fa c'è stato un incontro a Milano tra i dirigenti del club milanese e Ali Barat, nuovo agente del calciatore. È stata una riunione esplorativa, per capire se ci fossero margini d'accordo con il giocatore. Con il Psg il discorso non è ancora stato intavolato, fermo restando che ai parigini potrebbe sempre interessare Joao Mario.