INTER: ASTA TRA CITY, UNITED E BARCELLONA PER SKRINIAR

2 giugno 2018

Sull'Inter incombe la data del 30 giugno, scadenza entro cui dovrà sistemare i conti per evitare sanzioni dall'Uefa. Le offerte che arrivano per Skriniar, considerando anche l'ingaggio a parametro zero di De Vrij, potrebbero essere provvidenziali in questo momento e – secondo quanto riportato da Tuttosport – per il difensore l'asta starebbe per entrare nel vivo: non solo il derby di Manchester, con i 53 milioni di sterline offerte dallo United e il City pronto a scendere in campo su richiesta di Guardiola, alla finestra ci sarebbe anche il Barcellona. Il giocatore, però, ha ribadito la sua volontà di restare all'Inter.